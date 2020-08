Explosión en Beirut dejó 73 muertos y más de 3 mil heridos

Dos violentas explosiones en el puerto de Beirut dejaron este martes al menos 73 muertos y 3 mil 700 heridos en lo que el ministro de Salud calificó de "catástrofe en todos los sentidos".

Se trata de un balance provisional, según el portavoz del ministerio, Reda Moussaoui. El anterior era de 50 muertos y 2 mil 750 heridos.

Beirut fue declarada "zona de desastre", anunció por su parte el Consejo superior de Defensa libanés.

"Es una catástrofe en todos los sentidos", lamentó el titular de Salud, Hamad Hassan, al ser interrogado por la televisión cuando visitaba un hospital. "Los hospitales de la capital están todos llenos de heridos", subrayó, antes de pedir que se trasladen a otros afectados a centros hospitalarios de las afueras de la ciudad.

¿Qué pasó?

Antes, el director general de la Seguridad General, Abas Ibrahim, había dicho que las explosiones podrían deberse a "materiales altamente explosivos confiscados desde hace años", pero agregó que la investigación determinará la "naturaleza exacta del incidente".

"Hago un llamado a todos los países amigos y a los países hermanos que aman a Líbano a estar a su lado y ayudarnos a curar nuestras heridas profundas", dijo el primer ministro, Hassan Diab.

A view of the Beirut explosion from a dashcam. Imagine driving and seeing this. pic.twitter.com/kqzkyCwOE4 — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020 Vídeos difundidos en las redes sociales mostraron una primera explosión seguida de otra que provocó una gigantesca columna de humo. Las deflagraciones hicieron temblar edificios vecinos y provocaron la rotura de vidrios a varios kilómetros a la redonda.

Disclaimer: not intended to serve or build a spectacle. With each snippet of footage from friends out of #Beirut, the scale of destruction & painful human suffering becomes clearer. pic.twitter.com/r8OYEa35yb — Anas El Gomati (@AGomati) August 4, 2020

El presidente Michel Aoun convocó una "reunión urgente" del Consejo Superior de Defensa y el primer ministro decretó un día de luto nacional para este miércoles.

"Es una catástrofe dentro (del puerto). Hay cadáveres en el piso. Ambulancias se llevan los cuerpos", dijo a la AFP un soldado en las cercanías del lugar.

Beirut, Libano.. La desesperación de un padre queriendo proteger a su hijo, al momento de la explosión de un supuesto Almacén de pirotecnia en el puerto de la capital árabe. pic.twitter.com/hZAOzXnkRw — Alex gonzhaPY (@alex_gonzhaPY) August 4, 2020

Los medios locales difundieron imágenes de personas atrapadas en los escombros, algunas cubiertas de sangre.

Un buque amarrado en el puerto estaba en llamas, constataron periodistas de la AFP. Un oficial pidió a los periodistas que se alejaran del sector al temer una explosión del combustible del barco.

Mientras los habitantes de #Beirut realizaban sus actividades cotidianas, la onda expansiva de las explosiones se “metió” a sus hogares.



Esta madre de familia que se encontraba cerca de un ventanal logra resguardar a su hija. pic.twitter.com/MecFHgwt0P — RETO diario (@retodiariomx) August 4, 2020

Soldados de la misión de la ONU en Líbano (Finul), cuyo barco estaba anclado en el puerto de Beirut, resultaron gravemente heridos, anunció el martes por la noche la Finul.

Los marinos heridos, "algunos de los cuales gravemente", fueron evacuados hacia "los hospitales más cercanos". No se dieron datos sobre la identidad y la nacionalidad de las víctimas. "Estamos con el pueblo y el gobierno libanés (...) y dispuestos a suministrar asistencia", agregó la Finul, fuerza multinacional de mantenimiento de la paz presente en Líbano desde 1978.