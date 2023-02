La explosiva reacción de Pepe Aguilar contra un periodista (video)

Pepe Aguilar no se pudo contener y explotó contra un periodista para poder defender a su hija Ángela Aguilar.

Pepe Aguilar generó polémica tras enfrentarse contra un periodista en una conferencia de prensa, en la cual participaba junto con sus hijos Leandro y Ángela.

Todo se originó luego de que el periodista se dirigiera hacia Ángela Aguilar para preguntarle sobre las polémicas en las que ha estado expuesta sobre su vida personal.

"¿De qué manera te reconstruiste para que estos comentarios, para que todo esto que se ventiló sobre tu vida personal y tu intimidad, no te afectaran al grado de que dijeras 'Ya no quiero ser artista'?", preguntó el periodista. Ante esta situación, el patriarca de la dinastía Aguilar de manera rápida tomó la palabra para defender a su hija menor.

"Para empezar, estás dando por hecho cosas que no existen y eso está cañón. Tu responsabilidad como periodista es informarte más y no tener nada más una fuente o no basar tu nota en un comentario de redes sociales. Las redes sociales son tremendamente importantes, pero tampoco hay que mentirle al público", respondió Pepe Aguilar muy explosivo y molesto.

Pero, cuando la situación estaba a punto de descontrolarse porque Leonardo también intervino para defender a su hermana, fue la propia artista quien frenó ese momento incómodo entre la prensa y su familia.

"Mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo. Entiendo tu pregunta porque es algo que todo mundo ha estado hablando al respecto y como persona pública tengo que vivirlo. Pero sí, tengo 19 años, y creo que una de las cosas de mi vida es que empecé desde muy pequeña a hacer cosas de grande, y me hicieron crecer bastante rápido. Pero a veces me creo más grande de lo que soy y a veces me creo más inteligente de lo que soy", sostuvo Ángela.

Posteriormente, la conferencia de prensa continúo desarrollándose para dar a conocer el próximo show de "Jaripeo sin Fronteras" de la dinastía Aguilar.

*Con información de El Heraldo de México.