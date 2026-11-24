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El dinamismo de las ventas de café, grasas comestibles y productos industriales compensa la caída del azúcar.

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El monto acumulado de las exportaciones del comercio general de Guatemala alcanzó los US$12,752.6 millones de enero a septiembre de 2026, lo que representa un incremento de US$873.4 millones en comparación con los US$11,879.1 millones registrados en el mismo lapso de 2025, de acuerdo con el informe del Banco de Guatemala (Banguat).

Este resultado equivale a una tasa de crecimiento interanual del 7.4%, impulsada principalmente por el notable repunte de las ventas internacionales de café, grasas y aceites comestibles, artículos de vestuario, materiales plásticos y cardamomo, sectores que lograron compensar el contratiempo sufrido por el volumen y valor del azúcar durante los primeros nueve meses del año.

Principales productos de exportación

Los seis principales bienes agrícolas e industriales concentraron el 42.3% del valor total facturado por el país en los mercados internacionales.

El café encabezó la lista de exportaciones al generar US$1,329.2 millones con un repunte del 10.8% frente a los US$1,200.1 millones acumulados a septiembre de 2025, sostenido por un incremento sustancial en la demanda exterior y el comportamiento favorable de los precios del grano en las bolsas internacionales.

En la segunda casilla de la oferta exportable se ubicaron los artículos de vestuario al sumar US$1,247.2 millones, lo que supuso una expansión del 6.2% interanual al comparar el registro con los US$1,174.4 millones del periodo anterior.

El café encabezó la lista de exportaciones al generar US$1,329.2 millones. (Foto: Canva/Soy502)

Por su parte, la venta de banano aportó US$832.1 millones con un crecimiento moderado del 3.0%, mientras que las grasas y aceites comestibles mostraron el dinamismo más acentuado del sector agroindustrial al dispararse un 43.1% interanual para contabilizar US$806.1 millones, frente a los US$563.3 millones alcanzados en septiembre de 2025.

Asimismo, la industria manufacturera de materiales plásticos y sus manufacturas avanzó un 10.7% interanual al totalizar US$505.0 millones frente a los US$456.2 millones del tramo previo.

En marcado contraste, las exportaciones de azúcar registraron una contracción del 12.9% al caer de US$777.0 millones en 2025 a US$677.0 millones en el periodo analizado, afectada principalmente por las fluctuaciones en las cotizaciones internacionales del edulcorante a pesar del esfuerzo constante en los embarques.

Sectores en expansión regional

Fuera del grupo dominante de los seis productos tradicionales y de mayor facturación, el cardamomo consolidó su recuperación en los mercados del exterior al registrar ingresos por US$404.2 millones, lo que implica una fuerte alza del 47.4% respecto de los US$274.2 millones reportados a septiembre del año previo.

La industria farmacéutica también mantuvo una tendencia sumamente positiva al generar US$358.4 millones, superando en un 9.0% la cifra reportada en el mismo periodo de 2025.

De igual forma, la producción y despacho exterior de detergentes y jabones ascendió a US$333.6 millones con un repunte interanual del 19.9%, en tanto que las manufacturas de papel y cartón avanzaron un 11.9% para totalizar US$326.9 millones.

Un comportamiento destacado lo tuvo el sector de hierro y acero, cuyas divisas por exportación se elevaron un 80.1% al pasar de US$166.9 millones a US$300.5 millones en 2026, según los datos de la banca central.

En lo que respecta a la distribución geográfica del comercio, Centroamérica se ratificó como el primer destino de la oferta exportable guatemalteca al absorber US$4,440.2 millones, equivalentes al 34.8% del total general.

Le siguió Estados Unidos con compras por US$3,849.1 millones (30.2%), la Eurozona con US$1,144.2 millones (9.0%), México con US$592.0 millones (4.6%) y Canadá con US$287.1 millones (2.3%), concentrando conjuntamente el 80.9% de los envíos realizados.

Principales destinos comerciales de exportación (enero-septiembre 2026) Destino Comercial Monto (millones US$) Participación (%) Centroamérica 4,440.2 34.8% Estados Unidos 3,849.1 30.2% Eurozona 1,144.2 9.0% México 592.0 4.6% Canadá 287.1 2.3%

Fuente: Banguat.

Factura de importaciones se acelera

Por el lado de las compras realizadas en los mercados globales, las importaciones totalizadas por Guatemala ascendieron a US$28,862.1 millones a septiembre de 2026, una cifra superior en US$3,053.5 millones a los US$25,808.6 millones contabilizados en el mismo tramo de 2025, registrando una aceleración del 11.8% en términos interanuales, según los registros del Banco de Guatemala.

Este repunte de la factura de importación estuvo marcado prioritariamente por el dinamismo de combustibles y lubricantes, rubro que escaló a US$5,174.5 millones con un alza del 41.7% equivalente a US$1,523.9 millones adicionales.

Por su parte, las materias primas e insumos intermedios para la industria crecieron un 6.4% hasta los US$6,973.4 millones, mientras que los bienes de capital destinados a la industria y construcción subieron un 8.0% al situarse en US$4,172.1 millones.

El origen de las compras internacionales del país se mantuvo liderado por Estados Unidos con US$9,409.7 millones (32.6%), seguido por China con US$4,701.1 millones (16.3%), el bloque de Centroamérica con US$3,116.0 millones (10.8%), México con US$2,723.6 millones (9.4%) y la Eurozona con US$1,749.4 millones (6.1%), que en conjunto reunieron el 75.2% del total de las importaciones.

Principales productos de exportación (enero-septiembre 2026) Producto Monto (millones US$) Crecimiento Interanual (%) Participación (%) Participación (%) 1,329.2 10.8% 10.4% Artículos de vestuario 1,247.2 6.2% 9.8% Banano 832.1 3.0% 6.5% Grasas y aceites comestibles 806.1 43.1% 6.3% Azúcar 677.0 -12.9% 5.3% Materiales plásticos 505.0 10.7% 4.0%

Fuente: Banguat.