-

Manufexport 2027 en Antigua Guatemala es una plataforma de negocios que prevé concretar más de 3,000 citas comerciales.

El sector de manufacturas de Guatemala prepara la decimotercera edición de Manufexport, la feria bianual de negocios que se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre de 2027 en Antigua Guatemala, con el objetivo central de expandir la presencia de productos guatemaltecos en cadenas de supermercados, farmacias y distribuidores del exterior.

La estrategia comercial busca conectar la oferta exportable del país con 250 compradores internacionales procedentes de Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y Europa, consolidando a la nación como un proveedor regional clave.

Una de las principales novedades para esta edición será el impulso deliberado a la marca privada, un modelo de negocio en el cual las empresas locales fabrican productos para que grandes cadenas comerciales los vendan bajo su propio sello.

Este formato permite aprovechar la capacidad instalada en las plantas guatemaltecas, cubrir costos fijos y colocar volúmenes estables en los anaqueles internacionales.

Actualmente, la industria manufacturera mantiene una posición estratégica en el istmo en categorías de alimentos, bebidas, cosméticos e higiénicos. Hasta septiembre de 2026, los envíos del sector hacia Centroamérica alcanzaron los 3,968 millones de dólares, lo que representó un incremento interanual del 5.4%.

Entre las principales novedades para esta edición será el impulso deliberado a la marca privada. (Foto: Agexport/Soy502)

"Hablar de Guatemala como proveedor de Centroamérica es hablar de una industria que ha desarrollado capacidades productivas y ha logrado posicionar los productos en la vida cotidiana de millones de habitantes de la región", afirmó Jennifer Mendoza, gerente del Sector de Manufactura de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

De igual forma, el núcleo de marcas privadas de Agexport agrupa a 30 empresas que se capacitan para abastecer mercados exigentes.

"En Centroamérica la marca privada representa el 7% del comercio, pero en República Dominicana el 27% de lo que está en góndolas es marca privada", explicó Emmanuel Seidner, presidente del Comité Organizador de Manufexport 2027.

Alianza entre empresarios y mercados

El modelo de producción por maquila o marca privada requiere cautela financiera por parte de los fabricantes nacionales. Debido a que las cadenas internacionales suelen negociar contratos de un año renovable, los expertos recomiendan evitar una dependencia excesiva de este formato comercial.

"Usted no puede tener una alta dependencia dentro de las ventas totales de su empresa de la marca privada, porque es algo que puede venir a sumar, pero los contratos son de un año y se van renovando", enfatizó Seidner.

La búsqueda de nuevos mercados también contempla la captación del comercio nostálgico en ciudades europeas como Barcelona y Milán, donde residen comunidades guatemaltecas que superan las 100,000 personas.

El plan estratégico pretende llevar alimentos, bebidas y cosméticos tradicionales a los anaqueles de dichas latitudes, complementando la sólida presencia de más de 18,000 puntos de venta que las manufacturas locales abastecen en territorio estadounidense.

Lanzamiento de Manufexport 2027, que se celebrará el 27 y 28 de octubre del próximo año en Antigua Guatemala. (Foto: Agexport/Soy502)

Por su parte, la articulación entre el sector institucional y el empresariado resulta determinante para encauzar con éxito estas rondas de negociación. "La tarea grande es seleccionar al comprador y verificar que se adapte a lo que estamos ofreciendo, canalizando esfuerzos para no dispersarnos", destacó Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

Retos logísticos y regulatorios

Para sostener el ritmo de crecimiento de las exportaciones y cumplir con las exigencias del retail internacional, la industria de manufacturas enfrenta retos clave en competitividad e infraestructura.

Las demoras en el sistema portuario, las deficiencias en las carreteras nacionales y los costos de la energía eléctrica elevan los costos logísticos, a lo que se suma la lentitud administrativa en la emisión de permisos de comercialización.

"Queremos llevar innovaciones a los anaqueles, pero a veces no llegan porque no salen los registros sanitarios en Guatemala, por lo que se necesita acelerar esa capacidad", señaló Seidner.

La industria manufacturera guatemalteca exportó 8,315 millones de dólares en 2025, monto que representó el 53.33 % de las ventas totales de bienes del país y generó más de 300 mil empleos directos, de acuerdo con el informe del Sector de Manufacturas de la Asociación Guatemalteca de Exportadores.

A través del fortalecimiento de Manufexport 2027, las empresas aspiran a mantener un crecimiento sostenido del 6 % anual y contribuir al objetivo institucional de duplicar las exportaciones guatemaltecas para el año 2035.