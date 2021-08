Expresidenta de Bolivia pide que la dejen morir

La expresidenta de Bolivia sufre de hipertensión arterial y síndrome ansioso depresivo.

La expresidenta de Bolivia atentó contra su propia vida en prisión y ha lanzado una petición para que la dejen fallecer.

Jeanine Áñez manifestó que ya “no quiere vivir”, dos días después de haberse generado lesiones en los brazos.

”Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, dijo en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

“Está muy débil. Sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda, a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido”, agregó el mensaje en Twitter.

Carolina Ribera, hija de Áñez, pidió tener acceso al historial médico de su madre, diciendo que desconoce el tratamiento que le están realizando, si bien el Régimen Penitenciario sostuvo que no se le niega a nadie ese documento y que la joven participó en una junta médica.

El Ministerio de Gobierno informó que Áñez intentó generarse “autolesiones” que calificó de “rasguños” y sostuvo que la ex presidenta interina estaba estable. Por su parte, la defensa de la ex mandataria afirmó que sus heridas necesitaron suturas.

Tras el incidente, expresidentes, autoridades locales y organismos internacionales como la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Bolivia expresaron preocupación por la salud de Áñez.

Además, varios han pedido que le permitan defenderse en libertad, ya que ella sufre de hipertensión arterial y síndrome ansioso depresivo.

Áñez está recluida desde marzo en una cárcel de mujeres en La Paz, de donde ha salido tres veces este mes para evaluaciones clínicas.

Una decena de reclusas protestó para exigir un trato igualitario y denunciar supuestos “privilegios” de la exmandataria, una versión que es secundada por las autoridades al negar que sus derechos están siendo vulnerados.

La exmandataria y exsenadora de 54 años ha sido acusada por un denominado “golpe de Estado”, basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.