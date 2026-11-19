El momento quedó captado por medio de una cámara instalada en cercanías del negocio.
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Por medio de un video compartido en redes sociales, se logró evidenciar el momento exacto en el que un hombre llega a una florería en la zona 1 de San Miguel Petapa y entrega un teléfono destinado para extorsión.
"Te quieren hablar carnal", dice el responsable de entregar el dispositivo móvil, mientras que el encargado del negocio le pregunta de quién se trata y se lo devuelve.
Tras varios segundos donde el encargado se niega a tomar la llamada, el hombrel habla por teléfono y posteriormente se retira del lugar.
Según la información del video, el hecho ocurrió durante el pasado miércoles 18 de noviembre en horas de la tarde.
Mira el video: