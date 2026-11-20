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Dos extraditables acusados por la justicia de EE.UU. por delitos relacionados al narcotráfico comparecieron ante los tribunales.

Los extraditables Eduardo Maas y Esteban García Chacón comparecieron ante los tribunales Tercero y Quinto de Sentencia Penal, respectivamente, para conocer los motivos de su detención, luego de ser capturados por su presunta vinculación con el tráfico de fentanilo.

Según la información judicial, las capturas se efectuaron en cumplimiento de órdenes de aprehensión relacionadas con delitos de narcotráfico, por su presunta participación en actividades de distribución de esta droga.

Maas compareció ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, mientras que García Chacón, de nacionalidad mexicana, lo hizo ante el Tribunal Quinto. En las diligencias intervino el juez César García, según la información proporcionada.

Ambos fueron capturados por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), durante un operativo realizado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Esteban García Chacón, de nacionalidad mexicana fue capturado con fines de extradición. (Foto: PNC/Soy502)

Sobre el caso

De acuerdo con la información proporcionada, los extraditables son requeridos por autoridades del Distrito Sur de Texas.

Eduardo Maas es requerido por la justicia estadounidense del Distrito Sur de Texas. (Foto: PNC/Soy502)

Los dos enfrentan señalamientos por conspiración para poseer, con intención de distribuir, 400 gramos de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de fentanilo.

Con las capturas de Maas y García Chacón, el número de personas detenidas con fines de extradición durante 2026 asciende a 43, de las cuales 27 son requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico y 16 por otros ilícitos.