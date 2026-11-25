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Alias "el Gordo" rechaza ser extraditado hacia Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

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Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Manuel Alejandro Marín Contreras, conocido como Ernesto Hernández y alias "el Gordo", rechazó ser extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.

El juez César García, quien preside el Tribunal Quinto de Sentencia, señaló que las autoridades estadounidenses cuentan con 40 días hábiles para efectuar la reclamación formal de Marín Contreras.

Alias "el Gordo" es requerido por la justicia estadounidense del Distrito Este de Texas, por dos delitos, el primero relacionado por conspiración para fabricación y distribución, y el segundo por fabricación y distribución de cinco kilógramos o más de una mezcla o sustancia con cocaína.

Según el juzgador, mientras Estados Unidos realiza el requerimiento formal, Marín Contreras continuará en prisión preventiva en el centro carcelario Mariscal Zavala.

La comparecencia del sindicado se realizó a través de videoconferencia.

Manuel Alejandro Marín Contreras, alias "el Gordo" rechazó ante el Tribunal Quinto de Sentencia ser extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) https://t.co/UCl2CC7xAo — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 25, 2026

Su extradición

El proceso de extradición contra alias "el Gordo" inició tras el requerimiento de una Corte Federal del Distrito Este de Texas, por delitos relacionados al narcotráfico.

Según las investigaciones, Marín Contreras habría participado en el transporte, dirección y administración de operaciones de tráfico de cocaína desde aproximadamente 2017 hasta agosto de 2026.

Tras cumplir una orden de captura girada por la justicia estadounidense, la aprehensión de alias "el Gordo" se ejecutó en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, al descender de un vuelo proveniente de Cancún, México.