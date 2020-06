La extraña celebración de Messi y las jugadas no vistas

El Barcelona se aseguró una jornada más como líder de La Liga, tras ganar 2-0 al colista Leganés este martes en la fecha 29 del campeonato español.

De la mano del capitán, Lionel Messi, el Barcelona consiguió los tres puntos.

El argentino mostró su mejor nivel con jugadas vistosas y una extraña celebración en un Camp Nou vacío por la pandemia del coronavirus.

DON'T COMPARE MESSI. JUST ENJOY HIM. HOLLY FUCK. pic.twitter.com/6EV8CkRJyN — Ultimate10 (@ClassicMessi10) June 16, 2020

How do you stop Messi?



Not this



Unai Bustinza picks up a booking for this textbook rugby tackle!#BarcaLeganes #BackToWin pic.twitter.com/vfQ0UkvhCo — Premier Sports (@PremierSportsTV) June 16, 2020

pic.twitter.com/OEs3bzZ7Ga — Barcastuff (@barcasstuff) June 16, 2020

Luego de anotar el segundo gol, el argentino festejó con un extraño gesto de cara a una grada vacía.

¿Y esa celebración de #Messi? pic.twitter.com/WS8gnMN8xT — Sofía Orozco (@sofiorozco) June 16, 2020