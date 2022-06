El extraño asalto al diputado Edgar Batres, por el que responsabiliza a Giammattei

El diputado de Winaq, Edgar Batres, fue víctima de un extraño asalto por el que responsabiliza al presidente Alejandro Giammattei.

"Les comento que he sido objeto de hurto de mis documentos de identidad... Responsabilizo directamente al presidente (Alejandro) Giammattei Falla y (a) sus operadores oscuros", manifestó a través de sus redes sociales el diputado Edgar Batres, de la bancada Winaq.

El congresista contó a Soy502 que el hecho ocurrió este viernes 3 de junio cuando salía de un centro comercial ubicado en la zona 4 a eso de las 21 horas.

"Fue raro, se me acercaron 2 tipos y, a punta de pistola, me pidieron la billetera. Según yo me iban a quitar el carro, las tarjetas y el dinero, pero sólo sacaron mis documentos de identificación y me devolvieron todo", detalló.

De la billetera extrajeron la tarjeta de circulación de su vehículo, el recibo de pago del impuesto de circulación, su licencia de conducir y su Documento Personal de Identificación (DPI).

"Fue repentino. No tardaron ni 3 minutos. Es un claro acto de intimidación, con los documentos que se llevaron, tienen mi dirección e información privada. Conociendo cómo operan las estructuras paralelas, el único responsable es el (presidente) Giammattei, a quien responsabilizo de lo que me suceda a mi y a mi familia", señaló.

Batres narró que los hombres iban caminando. "Yo no vi que estuvieran en motocicleta, tengo la impresión que me estaban esperando", manifestó.

"Este tipo de acciones genera terror y esa es la intención", dijo Batres y contó que al momento de hacer la denuncia le indicaron que podría tratarse de personas que buscan suplantar su identidad, pues operan de esa manera.

"Yo no creo esa hipótesis. Obviamente la intención es provocar terror y lo logran, porque al llegar a mi casa estuvo la sensación de peligro en toda mi familia. Espero que no pase a más, pero si es así, responsabilizo a Giammattei", recalcó.

Al respecto, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó: "El Gobierno de Guatemala rechaza cualquier acción de calumnia y difamación. El señor diputado puede presentar la denuncia respectiva ante las instancias correspondientes".