Faitelson: “El mexicano que no alcanza el nivel, juega en Guatemala”

El comentarista deportivo analizó la presencia de una gran cantidad de jugadores mexicanos en la liga guatemalteca, que arranca el fin de semana.

David Faitelson comentó sobre la presencia de una gran legión de jugadores mexicanos en la liga de fútbol de Guatemala, haciendo un fuerte descargo sobre estos futbolistas que no han tenido el suficiente nivel al menos para incorporarse a la MLS.

“Diez de los doce equipos del fútbol guatemalteco tendrán al menos un futbolista mexicano en el Torneo Apertura 2021. Yo lo que creo es que finalmente es un mercado de un país vecino y de una liga donde pueden jugar los futbolistas mexicanos que no tienen el nivel para estar en la Liga MX, eso es evidente”, explica Faitelson.

El comentarista resaltó que ese ascenso es en el tema económico y no tanto en lo deportivo, pero ha permitido a equipos contratar jugadores con mayor renombre y nivel que dejan sin oportunidad a muchos mexicanos.

“Al existir eso, se acortan las oportunidades para el futbolista mexicano y de alguna manera buscan una salida. Los que no tienen cabida en la MLS pues ven al sur y encuentran a Guatemala. A mí me extraña que este fenómeno apenas se esté dando, tuvo que haber pasado hace muchísimos años. Pero es una realidad, el futbolista mexicano que no alcanza el nivel de la Liga MX, termina jugando en la liga guatemalteca”, concluyó Faitelson.

Entre los nombres de jugadores mexicanos que tendrán participación en el Torneo Apertura 2021 están: Marco Bueno, Daniel Guzmán, Javier Orozco, Isaac Acuña, Luis Ángel Landín, Gulith Peña, Agustín Herrera, Toni López, Elmer Morales y Omar López.

*Con información de ESPN Deportes