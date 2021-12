Fallece actor australiano Dalaithngu, recordado por "Cocodrilo Dundee"

El actor australiano considerado uno de los grandes artistas de su país, murió a los 68 años de edad,cuatro años después de que le detectaran cáncer de pulmón.

David Dalaithngu, el actor indígena australiano recordado por su papel en la película "Cocodrilo Dundee" y considerado uno de los grandes artistas de su país, murió a los 68 años de edad, cuatro años después de que le detectaran cáncer de pulmón.

Dalaithngu, quien era del clan Mandhalpingu y creció en la remota Tierra de Arnhem, en el Territorio Norte australiano, fue reconocido internacionalmente por sus interpretaciones desgarradoras.

Tras el éxito de su primera película, "Walkabout" (1971), su carrera se extendió por cinco décadas e incluyó la cinta "Charlie's Country", por la que ganó un premio en el festival de Cannes.

Pero fue especialmente conocido por su papel en "Cocodrilo Dundee", de 1986, tras la cual recibió la Orden de Australia y fue incluido en la lista de honor del cumpleaños de la reina.

El actor y bailarín aborigen pasó sus últimos años en Murray Bridge, en Australia del Sur, debido a su debilitada salud.

"Es con profunda tristeza que comparto con el pueblo de Australia del Sur la muerte de un artista icónico, único en su generación, que moldeó la historia del cine australiano y la representación aborigen en la pantalla", dijo el jefe del gobierno del estado de Australia del Sur, Steven Marshall, en un comunicado.

Su vida también estuvo marcada por el alcohol y períodos de pobreza.

En septiembre de 2011 fue condenado por golpear a su esposa con un palo de escoba estando ebrio.