Al Worden, astronauta que en la misión del Apollo 15 le dio la vuelta a la Luna mientras sus compañeros manejaban un carrito por la superficie lunar, falleció este miércoles a la edad de 88 años, informó una fuente familiar

Su familia informó que Worden falleció cuando dormía en Houston. No se divulgó la causa de su defunción.

"Al fue un héroe nacional cuyas hazañas en el espacio y en la tierra jamás serán olvidadas”, declaró en un comunicado el administrador de la NASA Jim Bridenstine.

Elogió además a Worden por sus apariciones en el programa infantil “Mister Rogers' Neighborhood" en que explicaba a los chicos aspectos de los viajes espaciales.

We’re saddened by the loss of Apollo astronaut Al Worden. As command module pilot for Apollo 15, he conducted three spacewalks during the record-setting mission: https://t.co/R0s8QsxxAz pic.twitter.com/Cvx9qW8JfO — NASA (@NASA) March 18, 2020

Worden voló a la Luna en 1971 junto con David Scott y Jim Irwin. Se quedó en el módulo Endeavour dándole vueltas a la Luna mientras Scott e Irwin bajaron a la superficie y pusieron a prueba el primer carrito lunar.

* Con información de Milenio