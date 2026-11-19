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Larry Poindexter, conocido como *Days of Our Lives* y *General Hospital*, murió a los 66 años tras sobrevivir a un trágico accidente.

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El querido actor fue atropellado por un automóvil el pasado viernes 13 de noviembre y fue llevado al hospital, sin embargo, días después perdió la vida.

Foto: Oficial.

El accidente

Según el medio estadounidense "Deadline" el actor cruzó la calle para comprar comida en Studio City, Los Ángeles, cuando un vehículo pasó y no paró.

El famoso murió el miércoles 18 de noviembre, un día antes de que fuera a ser operado para tratar sus fracturas en las costillas.

Foto: Oficial.

Larry Poindexter

Fue un actor, cantante y productor estadounidense de cine, televisión y teatro, conocido por su papel del capitán Tom Fuller en la película "S.W.A.T." (2003) y por sus participaciones en telenovelas y series de televisión.

En "Days of Our Lives" fue Ben Welch en 1984 y el padre Louis de 2014 a 2018, también estuvo en "General Hospital" y "Santa Barbara".

También tuvo papeles recurrentes en "Friends", "How I Met Your Mother", "NCIS", "The Mentalis"t, "Scandal", "Castle" y "The Rookie", entre otras.

Fue vocalista principal de la banda de country alternativo "The High Lonesome", con la que lanzó el álbum Feel Free To Do So (1995). Fue uno de los productores del musical de Broadway "The Cher Show" (2018–2019).