Fallece Óscar Najarro, expresidente del Organismo Judicial

El Organismo Judicial (OJ) lamentó el fallecimiento del abogado Óscar Najarro Ponce, quien presidió esa instancia en dos oportunidades.

A las muestras de condolencia se unió el Ministerio Público (MP), que se solidarizó con la familia.

Expresamos sinceras condolencias y nos solidarizamos con su familia, así como con el Organismo Judicial de Guatemala.

Najarro Ponce presidió el OJ durante los períodos de 1998 y 1999. Mientras que en 2015 recibió un homenaje por su amplia trayectoria, afirmó el magistrado Felipe Baquiax.

Falleció el connotado Maestro de Derecho de Trabajo Oscar Najarro Ponce, sus enseñanzas jamás se borrarán en mi mente. También de amplia trayectoria en el O.J. En el año 2015 el campeonato Inter tribunales fue en homenaje le hicimos al exitoso profesional.

El Colegio de Abogados fue otra de las instituciones que lamentó la muerte del expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Lamento el sensible fallecimiento del Lic. Oscar Najarro Ponce. Eminente profesional, el mejor laboralista, excelente profesor, Ex Magistrado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y OJ. Mi padrino y el mentor que más influyó en la profesional que soy.