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La industria del entretenimiento en México está luto por la pérdida del Rodolfo Ayala Ayarzagoitia, famoso por presidir las giras de famosas estrellas del espectáculo alrededor del mundo como Luis Miguel y José José.

A través de las redes se informó de la pérdida de uno de los pioneros en los conciertos masivos.

Rodolfo Ayala fue pionero en las giras mundiales. Foto: Oficial.

"Con profundo amor y gratitud por su vida, honramos la memoria de nuestro querido Rodolfo Ayala Ayarzagoitia. Un gran hijo, hermano, esposo, padre, abuelo, y un gran amigo para todos. Un ejemplo de vida, bondad y honestidad. Siempre dispuesto a ayudar a los demás, dejando una huella imborrable en quienes estuvieron la dicha de conocerlo", expresó su familia.

Rodolfo se encargó de las giras de Luis Miguel en los 90. (Foto: Oficial)

Querido y respetado en el ámbito, el empresario realizó importantes giras en los 90 y 2000, además fue creador de "La Bohemia", espectáculo que reunió en un solo escenario a Armando Manzanero, José José, Marco Antonio Muñiz y Raúl Di Blasio.

Famoso por su gira "La Bohemia". (Foto: Oficial)

Llevó a México producciones y giras de artistas internacionales de primer nivel como Madonna, Paul McCartney, Sting, Phil Collins y Judas Priest entre otros.

Dirigió durante más de 12 años las temporadas de Luis Miguel en el Auditorio Nacional de México y gestionó los conciertos de Vicente y Alejandro Fernández, Juan Gabriel, José José, Alejandra Guzmán, Mijares y las presentaciones del comediante Polo Polo.