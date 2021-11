Familiares de guatemaltecos muertos en incendio de Nueva York piden ayuda en Jutiapa

Familiares de guatemaltecos víctimas de incendio en Nueva York claman por ayuda para repatriar a sus parientes en Jutiapa.

Un terrible incendio cobró la vida de una familia guatemalteca el pasado 16 de noviembre en una casa histórica de 1917 ubicada en la ciudad estadounidense de Nueva York. Los cinco guatemaltecos, entre ellos, una menor de 16 años. Fueron identificados por un amigo cercano de una de las víctimas mortales.

Eran originarios de La Esmeralda, Jerez, Jutiapa, donde se encuentran sus familiares que están realizando una recolecta poder traer a Guatemala sus restos. Esto se dio a conocer durante un programa de la cadena Telemundo.

En la entrevista, uno de los familiares se aferra a la posibilidad de que se trate de otras personas y se encuentren aún con vida. Por otro lado, Carlos Ramos, padre de una de las víctimas, se ha resignado a la pérdida con mucho dolor.

Ellos explicaron que la casa de Nueva York no tenía alarma de incendios. La reportera del canal detalla que la Cancillería guatemalteca se ha limitado a tener el caso bajo investigación y que aún falta corroborar que efectivamente sean sus parientes.