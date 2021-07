Arturo Castro, actor de Hollywood, reclama a Neto Bran por clausurar Hogar Seguro de San Cristóbal

El alcalde de Mixco, Neto Bran, calificó el Hogar Seguro de una correccional, pese a que en el lugar permanecen menores con protección judicial.

El actor guatemalteco, Arturo Castro, conocido por su participación en la serie "Narcos" de la plataforma Netflix y otras producciones de Hollywood, le recriminó al alcalde de Mixco, Neto Bran, por el cierre del Hogar Seguro Virgen de la Asunción Diamante 1.

El jefe edil ordenó la suspensión de trabajos de remodelación en el Hogar Seguro que estaría ubicado en la zona 8 de Mixco, San Cristóbal. Un juez municipal aseguró que no cuentan con los permisos para instalar una correccional en el área, pese a que en el lugar habrá menores con protección judicial.

En redes sociales, Castro indicó: "Neto Bran le han cerrado las puertas a un Hogar Seguro Virgen De La Asuncion Diamante 1, porque acusan a los jóvenes de ser reos. Es un hogar, que yo patrocino, donde se les salva la vida a patojos que están tratando de escapar la vida de la calle".

“Apoyo desde hace 7 meses con la formación de los niños a través de ‘The Kindess Project’, una organización que busca acompañar a jóvenes en situación vulnerable con educación y a través de un oficio”, explicó el actor a Soy502.

Además, realiza donaciones periódicas para la contratación de profesores especializados. “Trabajamos por cursos, uno de los últimos que se impartió fue inglés y el mes que viene iniciaban con cursos de barbería”, agregó Castro.

Un lugar más amplio

De acuerdo con Castro, el plan de mudarse a un inmueble más grande es porque se encuentran hacinados y los jóvenes necesitan más espacio.

“Parte del plan era que se mudaran a un espacio más amplio pues están hacinados, entiendo que los vecinos estén preocupados de que esta sea una especie de prisión, pero este lugar no es lo que creen, no es un centro de rehabilitación, es un centro de protección para niños, me parece es muy cruel cortarles las alas sin conocer de cerca las historias y sin saber saber qué están atravesando”, comentó Castro.

Finalmente, hizo un llamado a la empatía para que la juventud pueda tener un mejor futuro. “Quiero hacer un llamado a la empatía, si hablamos tanto de cómo queremos cambiar el país, el cambio inicia por nuestra juventud, dándoles conocimiento con amor y cariño, si les cerramos las puertas ellos estarán destinados a seguir en el mismo círculo de pobreza y violencia del que quieren escapar”, explicó Castro a Soy502.

El alcalde de Mixco ordenó clausurar un Hogar Seguro al cual calificó de correccional. Arturo Castro, un actor guatemalteco que reside en Estados Unidos, financió este proyecto. (Foto: Municipalidad de Mixco)

"Hogar seguro no tiene criminales"

Por su parte, The Kindness Project es una organización no lucrativa "que provee capacitaciones ocupacionales y apoyo para la transición de hogar a comunidad a adolescentes sin recurso familiar", dijo a Soy502 Sofía Porta, fundadora del proyecto.



"Es muy importante resaltar que esta no es una correccional, estos adolescentes no son criminales, están en el hogar porque se les han violentado sus derechos, 'Diamante 1' no tiene criminales, los adolescentes que han cometido crímenes se van a Gaviotas", agregó Porta.

El cierre del lugar fue ordenado por no contar con permisos de construcción. Sin embargo, en dicho lugar no se construyó nada, solo se colocó una malla metálica.

Neto Bran, en desacuerdo

El alcalde de Mixco, Neto Bran, manifestó su desacuerdo por la instalación del Hogar, el cual calificó como "correccional" y fue él quien indicó que solicitaría a un juez municipal prohibir que continúen los trabajos.

"Un centro correccional para personas entre 13 y 18 años de edad en una zona urbana residencial no está dentro del ordenamiento territorial y uso del suelo que la Municipalidad de Mixco ha planificado", indicó el jefe edil de Mixco el 1 de julio pasado.