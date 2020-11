Famoso Chef cocina para afectados por Eta en Guatemala y Honduras

José Andrés Puerta, chef estadounidense y reconocido a nivel internacional, viajó a Centroamérica para apoyar a los damnificados por Eta.

Eta dejó más de 1 millón de personas damnificadas, muchas de ellas perdieron todo. No tienen casa, ni donde alimentarse. Esta noticia conmovió al chef internacional José Andrés Puerta, quien decidió trasladarse desde Estados Unidos (EE.UU.) hacia Centroamérica a ayudar a los más afectados.

Puerta, de origen español pero residente en EE.UU., es reconocido a nivel internacional, no sólo por su cocina, sino por fundar y dirigir la oenegé Wolrd Central Kitchen (WCK), la cual provee soluciones inteligentes para acabar con el hambre y la pobreza.

A través de su cuenta de Twitter, Puerta informó que viajó a Centroamérica para preparar alimentos para los damnificados por Eta de Honduras y Guatemala. Junto con él, un equipo de 200 voluntarios preparan alimentos que han transportado hasta las área más complicadas.

Our @WCKitchen partners of El Faro in Izabal, Guatemala heading from Punta de Palma to Puerto Barrios to deliver meals as the rains of #Iota arrive...Whatever it takes to get the food to the people! #ChefsForGuatemala pic.twitter.com/L6xC2JHm8Y — Please wear a mask! Do it for the World please... (@chefjoseandres) November 17, 2020

En su primer reporte, aseguró que la organización WCK han entregado cientos de sándwiches, frutas y refrescos a los afectados, principalmente en Puerto Barrios, Izabal.

UPDATE from Guatemala City with @natemook where we just met with the @WCKitchen team here responding to hurricane #Eta...Now we are on the way to Honduras as another super strong hurricane #Iota is getting closer...More news soon! #ChefsForGuatemala #ChefsForHonduras pic.twitter.com/YY60vJjgYg — Please wear a mask! Do it for the World please... (@chefjoseandres) November 15, 2020

Sin embargo, indicaron que han entregado raciones de comida caliente en donde se requiera, principalmente para las personas que se encuentran en los albergues.

NO DEJES DE LEER: