Famosos internacionales y nacionales se autoaislan y lo comparten

Me reporto desde mi casa... Les cuento que tengo FARINGITIS AGUDA y esa es la razón por la cual no he estado tan activa en mis redes. Tampoco he ido al canal porque quiero cuidar de mi salud y la salud de mis compañeros. NO TENGO CORONAVIRUS pero puedo contagiar de gripe o de mi infección a cualquier persona con quien conviva que tenga las defensas bajas y eso lo haga más vulnerable al COVID19. Es parte de MI RESPONSABILIDAD cuidar de mi y de los demás. NO ES TIEMPO DE SER EGOÍSTAS. Debemos pensar en quienes nos rodean. Nos necesitamos los unos a los otros para cuidarnos y que el virus no se propague. Pensá en el que no está tan bien de salud como vos. Pensá en el que es más vulnerable. Pensá en el que no tiene. Pensá en el que está en peores condiciones que vos. ABANDONÁ TU ESTADO DE "YO, YO, YO" y pensá en el que está pasándola mal ahorita y el que va a estar más jodido cuando todo esto acabe. Porque sí.... cuando todo esto pase (primero Dios pronto) se van a venir consecuencias. Bajale un poco a tu EGOÍSMO y subile un cacho a la EMPATÍA. El mundo ahorita necesita más amor. . . . Tal como mencioné en mis historias, mis redes sociales siguen disponibles para trasladar CUALQUIER INFORMACIÓN ÚTIL para los demás. Empresas y marcas cuentan conmigo para hacer llegar sus noticias. BESOTES! Y porfavor cuiden su salud, pero también CUIDEN DE LOS DEMÁS!