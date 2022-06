Fan de Harry Styles cae al vacío en pleno concierto (video)

Todo ocurrió durante el concierto de Harry Styles en el estadio Ibroz de Glasgow, Escocia, este fin de semana.

El hombre cayó del nivel más alto, pero cayó entre los espectadores del segundo piso.

Las autoridades reportaron que el joven se resbaló y estuvo agarrado del barandal sin éxito, hasta que sus manos cedieron y se soltó al vacío, alrededor de las 10:15 pm el sábado 11 de junio del 2022.

“Lamentablemente, vimos a alguien caer desde las gradas esta noche en Glasgow. Rezando para que esté bien” y “Espero que él y todos los demás estén bien. Terrible final para una noche muy especial”, fueron algunos de los mensajes que los fans.

"El asistente al concierto Styles fue atendido de inmediato", afirmaron. La madre del afectado dijo que es "un milagro que esté bien luego de la caída", aunque se desconoce su estado de salud.

El 'Love On Tour' del exmiembro de One Direction tiene programadas 32 presentaciones, entre ellas dos conciertos en Manchester, dos en Wembley y uno en Dublín.

