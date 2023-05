Fanática recuerda insólita experiencia al conocer a Arjona (video)

Una internauta escandalizó las redes sociales luego de contar cómo Ricardo Arjona negó ser él cuando se encontraron en las calles de Roma.

Andrea Montoya se hizo viral en TikTok luego de publicar una serie de videos contando su experiencia conociendo a Ricardo Arjona.

Todo ocurrió en las calles de Roma, Italia, pero lo que llamó la atención de su relato fue cómo el cantautor guatemalteco negó ser él cuando ella le preguntó.

"Storytime de la vez que me encontré a Ricardo Arjona y me negó, y me super negó y me juró que no era él. Tengo fotos y tengo pruebas, entonces ahí les va", inicia su video.

Andrea contó que todo ocurrió en un viaje a Europa con su mejor amiga. Al llegar notó publicidad del cantante, puesto que se presentaría en Roma.

#mentiroso #storytime #vacaciones ♬ sonido original - Andrea Montoya @andreaa.montoyaa Jajaja la siguiente parte pormeto terminarlo #ricardoarjona

"Nos fuimos a una ciudad que se llama Sorrento. Nos arreglamos y ese mismo día estábamos caminando por la calle y veo a un señor alto, mamadillo, guapo", agregó.

Andrea destacó que para ese entonces desconocía cómo lucía Arjona. Además, iba con una mujer y un niño y ella no sabía nada de la vida personal del artista.

Más adelante, decidió dirigirse hacia el guatemalteco para saludar. "Me detengo un poquito y lo agarro así y le digo 'hola, ¿tú eres Ricardo Arjona verdad? y me dice que no", explicó.

Incluso, narró que la esposa de Arjona le dijo que no era él. "Su esposa me dice 'no, te lo juro', lo han detenido como cinco veces en el viaje porque se parece muchísimo, pero no tenemos idea de quién sea", agregó Andrea.

#sorrento #amalficoast #storytime ♬ sonido original - Andrea Montoya @andreaa.montoyaa Ya esta la parte tres jajaja #ricardoarjona

Por más ella que le dijo que era igual a Ricardo Arjona, el cantante negó ser él en repetidas ocasiones.

Finalmente, Andrea descubrió que sí era el famoso por una fotografía que él se tomó "con la misma ropa de ese día". "Días después suben una noticia y ponen 'nadie reconoce a Ricardo Arjona en las calles de Italia' y yo de que: pin*** mentiroso", puntualizó.

La tiktoker compartió la fotografía que se tomó con Arjona de fondo y la comparó con la que él subió a sus redes sociales. El video inicial ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios.