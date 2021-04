Una pareja de recién casados tuvo que salir a la puerta del convento de Capuchinas, en Antigua Guatemala, la noche del sábado 10 de abril, para convencer a decenas de seguidores de Ricardo Arjona, de que el evento que se celebraba en el lugar era su boda. El momento quedó grabado.

Una gran cantidad de personas en Antigua Guatemala se aglomeraron a las afueras del convento Las Capuchinas, la noche del 10 de abril, al escuchar música en el interior del lugar, creyendo que se trataba del concierto de Ricardo Arjona.

Debido a la gran cantidad de personas que llegaron al lugar, la Segunda Avenida Norte de la Antigua Guatemala estaba congestionada.

Ante la situación, una pareja de recién casados tuvo que salir a las puertas del convento de Capuchinas para explicar a los admiradores de Arjona, que el evento no era el concierto que se transmitía en línea y por televisión nacional.

El periodista Eddy Juárez compartió en su perfil de Facebook el momento en que los novios se dirigieron a los seguidores del cantautor guatemalteco para explicarles que se trataba de su boda.

Tras darse cuenta de que no Ricardo Arjona no se encontraba en el lugar, los admiradores tuvieron que abandonar el área, con la desilusión al no poder ver de cerca a su ídolo musical.

