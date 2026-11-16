Conductor fallece tras percance vial en la Aguilar Batres

Un mortal accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en la calzada Raúl Aguilar Batres y 16 calle de la zona 11 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales fueron alertados luego de que un motorista sufriera un percance vial en dicha ubicación, por lo que socorristas se presentaron al lugar.

La motocicleta en la que se conducía la víctima quedó destruida. (Foto: CBM)

Sin embargo, tras realizarse las evaluaciones a los signos vitales, se constató que la víctima ya había fallecido debido múltiples traumas. De acuerdo con los bomberos Municipales, se trata de un hombre de aproximadamente 28 años.

Hasta el momento se desconoce cómo se originó este accidente, por lo que serán las autoridades competentes quienes determinen la causa.

El motorista ya no contaba con signos vitales al momento de ser evaluado por bomberos. (Foto: CBM)