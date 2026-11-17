Un fuerte choque le ha provocado la muerte a un conductor este martes en la ruta Interamericana.
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Un fatal accidente de tránsito se produjo la mañana de este martes 17 de noviembre en el kilómetro 152 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, Sololá.
En el percance vial se vieron involucrados un camión y un automóvil que colisionaron por causas que aún no han sido establecidas.
Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y tras su arribo localizaron al conductor sin vida atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo liviano.
Los socorristas han indicado que se encuentran a la espera de las autoridades competentes para poder realizar el rescate del cuerpo de la víctima utilizando equipo de extracción vehicular.
El vehículo ha quedado destruido debido al fuerte impacto, mientras que el camión sufrió serios daños en la parte delantera y se encuentra en el lugar.
De momento el tránsito en el sector se ha complicado, ya que los vehículos involucrados obstaculizan el paso.