El Buró Federal de Investigaciones​ (FBI, por sus siglas en inglés) anunció que hará una investigación para identificar a las personas que han incitado a la violencia durante las jornadas de protesta en Estados Unidos (EE.UU.).

Las manifestaciones iniciaron luego de la muerte de George Floyd, en Minneapolis, a manos de de un policía blanco de ese lugar el pasado domingo.

A través de un comunicado, el FBI indicó que "respeta los derechos de las personas a ejercer pacíficamente su derecho a la Primera Enmienda", pero aclaran que su misión es "proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución es dual y simultánea, no contradictoria".

Por tal motivo, indicaron que están comprometidos a aprehender y acusar a las personas que sean identificadas como los instigadores de la violencia en las diferentes manifestaciones que han ocurrido después del fallecimiento de Floyd.

The FBI is seeking information and digital media depicting individuals inciting violence during First Amendment protected peaceful demonstrations: https://t.co/VF1ahjWVqFhttps://t.co/Ad8bK617er — FBI (@FBI) June 1, 2020

Para identificarlos, el FBI utilizará medios digitales o fotografías que muestren los encuentros violentos, pero también solicitó apoyo a la población para denunciar a los incitadores o que proporcionen evidencias a través del medio fbi.gob/violence.

*Con información del FBI