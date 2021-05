Covid-19: FDA autoriza uso de vacuna Pfizer en adolescentes

Esta medida busca proteger a los más jóvenes y acelerar el regreso a la normalidad.

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) acaba de aprobar el uso de los inmunizantes de Pfizer-BioNTech en adolescentes de 12 a 17 años.

La entidad aclara que la autorización de momentos es solo para esa farmacéutica, pero es muy probable que sean aprobadas las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson en los próximos meses.

La acción de hoy permite que una población más joven esté protegida del Covid-19, acercándonos a regresar a un sentido de normalidad y a poner fin a la pandemia ", dijo la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock.

“Esta es una buena noticia”, dijo la semana pasada la Dra. Christina Johns, asesora médica principal de PM Pediatrics, cuando se filtró la noticia de que la vacuna probablemente sería autorizada.

“Es importante tener en cuenta a los niños, especialmente al grupo de 12 a 15 años, en términos de estar en riesgo no solo de contraer, sino también de propagar, la infección por Covid-19.