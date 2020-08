Óscar Armando García y Álvaro Dubón, exgerente y exgerente administrativo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) pueden movilizarse por todo el país, luego que el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, resolviera retirarles el arresto domiciliar.

El fallo ocurrió a solicitud de los acusados y no se realizó ninguna audiencia pública, en su lugar el juez Cruz resolvió por escrito.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) apeló la resolución judicial que favoreció a los dos exgerentes del IGSS acusados en el caso de corrupción en el cual el Seguro Social adquirió de manera irregular el programa Solución Integral de Sistemas Informáticos (SAP).

El jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, declaró que la apelación se presentó debido a que Cruz no notificó a la fiscalía y no le brindo audiencia para indicar si se oponía o no a las nuevas medidas sustitutivas. "Vulneró nuestro derecho de audiencia", declaró Sandoval.

Los exgerentes ahora tienen la autorización judicial para movilizarse por todo el país. Además, continúan con la restricción de acercarse a alguna oficina del IGSS, conversar con otros acusados y tienen prohibido salir del país.

