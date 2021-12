Carolina Padrón le envío un mensaje de felicitaciones a Comunicaciones por el título de Concacaf.

La presentadora venezolana de ESPN y Sport Center, Carolina Padrón, le envió un saludo a Comunicaciones por el título de Concacaf que obtuvo el pasado martes 14 de diciembre.



“Obvio no se me iba a olvidar, no se me iba a pasar la oportunidad para felicitar al nuevo campeón de la Liga Concacaf. Un abrazo enorme al cuerpo técnico, a los jugadores, a la directiva y a la afición de la que soy parte”, dijo la periodista en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter.