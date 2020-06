Felipe Alejos reacciona tras ser denunciado por jefe de la FECI

Luego que el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, presentara una denuncia en contra del diputado Felipe Alejos, el legislador aseguró que presentará una querella penal contra el fiscal.

Sandoval informó que accionó contra el diputado del bloque Todos después que este revelara que sostuvo una reunión con su hermano, Ronald Armando Sandoval. En las declaraciones, Alejos dijo que el familiar de Sandoval le pidió dinero a cambio de compartir información relacionada con las investigaciones de la FECI.

Según Alejos, este se reunió con el hermano del jefe de la FECI en un restaurante de la zona 10. El congresista señaló que este le pidió dinero a cambio de información. Lo cual, dice, rechazó.

La denuncia y la reacción

Sandoval explicó que presentó la denuncia para que se investigue si se trata de un chantaje o por el hecho de haber aceptado ir a la reunión o es "una petición de un favor de consecución de información".

Luego de ello, el diputado Alejos informó que sus abogados "presentarán a más tardar el viernes una querella penal bien fundamentada que garantiza que un juez le dé seguimiento y proceda con la investigación". Además, acusó al fiscal Sandoval de "dejar entrever que su hermano recibió dinero a cambio de vender información de la FECI y que llegó a las manos del propio fiscal".

Según el legislador y primer secretario del Congreso, el jefe de FECI pretende "evadir su responsabilidad penal" con la denuncia y desligarse de una supuesta estructura criminal para el cobro de favores por información y asegura que existen audios que comprueban la participación de Sandoval.

"Hay cuatro procesos penales en los que su hermano, Ronald Sandoval, deberá declarar, por lo que muy probablemente el fiscal pasará de denunciante a sindicado en esta estructura criminal. Él ya no puede seguir tapando el sol con un dedo", dijo Alejos.

Sandoval responde

Después del anuncio de Alejos, el fiscal Sandoval dijo a Soy502 que "los jueces no investigan" y que el diputado tiene el derecho de plantear la querella. "En todo caso la obligación de todo servidor público es presentar denuncias cuando conoce de un hecho delictivo", dijo.

"Si él (Alejos) no cumplió con su obligación legal, es responsabilidad del diputado", manifestó. Además, indicó: "No he escuchado los audios claros donde yo intervenga, ni su prueba contundente. En el caso Traficantes de Influencias sí escuché audios donde el diputado intervino, y por eso hicimos el planteamiento correspondiente".