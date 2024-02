Feremka Godínez tras captura: "Yo hice importantes incautaciones de droga"

-

Feremka Taibeed Godínez Alfaro fue capturada este miércoles 21 de febrero. Asegura que se trata de una persecución en su contra.

Feremka Godínez, recién reinstalada por orden de juez como Subdirectora General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, fue capturada por "rebeldía".

A su llegada a la Torre de Tribunales aseguró que está cansada de lo que ella considera "una persecución".

"Estoy cansada porque si yo en algún momento, yo violenté algo, ¿por qué no se me hizo saber en el momento? ¿Por qué tres días después de tomar el puesto me capturan?", dijo. También aseguró que está "dando la cara".

Feremka Godínez, funcionaria de la PNC recién reinstalada y capturada, asegura que es una persecución en su contra.

"Yo lo único que hice fue trabajar. Trabajé en la Policía Nacional Civil por 18 años, cuando llegué a la Subdirección Antinarcótica hice importantes incautaciones de droga. Me vinculan a una supuesta estructura, de lo cual esa estructura nunca se dio", aseguró.

Acusación

En julio de 2020, la exfuncionaria fue señalada de pertenecer a una estructura criminal relacionada con el narcotráfico.

Por este mismo caso fueron detenidos otros presuntos integrantes de la banda "Los Tumbadores", así como un auxiliar fiscal.