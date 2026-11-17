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El piloto español Fernando Alonso volverá a ponerse a prueba en el Rally Dakar. La escudería Aston Martin anunció este martes que el bicampeón mundial de Fórmula 1 participará en la edición de 2027, que se disputará del 9 al 23 de enero en Portugal y Marruecos.

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Alonso, de 45 años, conducirá uno de los tres vehículos de la marca británica en su estreno en esta competencia. Compartirá equipo con el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial de rallies, y el brasileño Lucas Moraes, actual monarca mundial de rally campo a través.

El español tendrá como copiloto a su compatriota Marc Coma, con quien ya participó en el Dakar de 2020, cuando consiguió destacar al finalizar segundo en una de las etapas.

Las primeras palabras de Fernando Alonso tras hacerse oficial su regreso al Dakar en 2027 ️"Tras decidir seguir compitiendo en Fórmula 1 con Aston Martin, reflexioné detenidamente sobre el Dakar. Al final, la decisión fue sencilla" ️"Quería afrontar el reto por completo y competir tanto en la Fórmula 1 como en el Rally Dakar en el mismo año" ️"En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más exigentes y gratificantes de mi carrera" — SoyMotor.com (@SoyMotor) November 17, 2026

La nueva aventura representará un reto adicional para Alonso, quien también continuará en la Fórmula 1 con Aston Martin durante 2027. El piloto aseguró que ambas competencias son parte de su motivación para mantenerse activo en el automovilismo.

"La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad, pero soy un piloto de carreras y retos así son los que me hacen amar la competición", expresó Alonso en un comunicado del equipo.

There are few challenges in motorsport like Dakar. In 2027, @AMR_Official will take it on for the first time. And taking on the challenge: @AstonMartinF1 driver and two-time Formula 1 World Champion @alo_oficial, nine-time World Rally Champion Sébastien Loeb and reigning FIA World Rally Raid Champion Lucas Moraes. At its heart will be Dreadnought. A machine conceived without limits, now being forged into reality for an entirely new kind of competition for Aston Martin. A remarkable new chapter in the Aston Martin Racing story is about to begin. #AstonMartin #AMR #Dakar — Aston Martin (@astonmartin) November 17, 2026

Regreso a África

La edición de 2027 tendrá un recorrido diferente, pues Portugal y Marruecos serán las sedes de la competencia, que dejará Arabia Saudita después de varios años.

El cambio representa el regreso del Dakar a África, continente donde se disputó tradicionalmente la prueba y que no recibía la competencia desde 2007.

*Con información de AFP