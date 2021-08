Fernando Guallard confiesa que le han negado papeles por guapo

El modelo y actor español Fernando Guallard confesó que le han negado papeles debido a que lo consideran muy guapo, razón por la que le ofrecen solo protagonismos de "galán".

"Yo Fernando, de verdad no soy un galán. Ningún amigo mío dirá nunca que lo soy", dijo a El País el actor que interpretó a Mauricio Ambrosi en la serie de Luis Miguel.

El actor aseguró que él y su equipo han intentado alejarse de es visión que tienen de él. Incluso comentó que peleó por interpretar a un cooperante en África, pero debido a su atractivo, lo rechazaron.

"Lo de guapo a veces me ha tocado los coj... Estuve en un proceso para un personaje que me parecía una delicia y me dijeron que no porque soy demasiado guapo", lamentó.

Guallard se considera un hombre alegre y juvenil. Disfruta de lo que él llama "guallaradas" como la vez que se coló a los Premios Goya en febrero de 2002 cuando Rosa María Sardá y Alejandro Amenábar arrasaban la industria del cine español.

En ese entonces el actor tenía solo 13 años, ahora con 32 ha interpretado papeles en películas como "Gente que viene y bah" y "Explota explota", así como varias en la televisión como "Carlos, rey emperador", "Amar es para siempre" y "Luis Miguel, la serie".