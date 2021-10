Festival de Barriletes Gigantes de Santiago Sacatepéquez será a puerta cerrada

La 122 edición del festival cultural será transmitido a través de redes sociales y no se permitirá el ingreso al público en general.

La Municipalidad de Santiago Sacatepéquez dio a conocer que este año se llevará a cabo la 122 edición del Festival de Barriletes Gigantes, la cual se realizará en el estadio municipal de la localidad.

Las autoridades explican que esta celebración se realizará sin acceso a visitantes y solo tendrá la presencia de los barrileteros, organizadores y patrocinadores.

Los organizadores explicaron que los participantes en este festival, deberán cumplir con al menos con una dosis de la vacuna contra el Covid-19 como parte de los requisitos para los participantes barrileteros.

“Se planteó a la Asociación de Barrileteros para que el estadio municipal fuera el escenario de la exposición para realizar el 122 Festival de Barriletes Gigantes. Queremos que nos vean desde las redes sociales. La tradición nació en el cementerio, pero el año pasado no se pudo hacer en ese lugar. En los últimos años ha crecido el número de visitantes a nuestro pueblo. Queremos informarles a la población y a los visitantes que no vengan porque no habrá ingreso. El cementerio estará cerrado, en el estadio tampoco habrá acceso para los visitantes”, explicó el alcalde, Salomón Itzol.

Se espera que participen varios grupo de barriletes voladores y así como de barriletes de exhibición, resaltando los requisitos que deben cumplir los concursantes que ingresarán al estadio, de lo contrario no se les permitirá el acceso.

Además, el jefe edil resaltó que no se permitirá la llegada de comercios que sean ajenos al municipio el 1 de noviembre.