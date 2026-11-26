Un grupo de hackers obtuvo acceso a información personal y empresarial de la FIFA tras un ciberataque a la organización.
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La FIFA confirmó que sufrió un ataque cibernético que expuso su información personal y empresarial por parte de un grupo de hackers.
El máximo organismo de fútbol indicó el ciberataque permitió el robo de un "conjunto limitado de información personal y empresarial", dijo un portavoz de la FIFA a The Athletic.
El grupo responsable del ataque cibernético se hace llamar Handsome Boy Hacking Club (HBHC), el cual publicó una captura de pantalla de archivos relacionados con la FIFA.
Los hackers habrían indicado que obtuvieron más de 12 gigabytes de datos; mientras que, la FIFA aseguró que la información robada era de 0.1% de todos los datos que posee la organización.
La entidad afirmó que está trabajando con las autoridades pertinentes y las fuerzas de seguridad para dar con los responsables, quienes habrían obtenido el acceso mediante la suplantación de las identidades de los empleados.
*Con información de The Athletic