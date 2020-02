Tigres de México cayó derrotado en su visita al Alianza FC de El Salvador en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Tras concluir el encuentro salieron a la luz declaraciones del defensor mexicano, Carlos Salcedo, quien llamó "muerto de hambre" a un jugador del cuadro cuzcatleco.

Al terminar el encuentro, la reportera Astrid Dessyree declaró que “El Titán” Salcedo habría denigrado a Oswaldo Blanco, delantero colombiano del Alianza, además de preguntarle cuánto ganaba en su equipo, con la intención de desconcentrarlo.

“Son cosas futbolísticas, no tengo por qué contestar. Ellos se ve que tienen muy buenos sueldos, me pregunto por ahí pero yo no contesté. Pero bueno... Dios sabe y nos quedamos con el triunfo”, declaró Blanco al final del duelo.

Lo de @Csalcedojr ya es deprimente, no puedes agredir a un compañero de profesión diciéndole muerto de hambre o preguntándole de forma burlona cuanto gana, definitivamente no es un jugador que entra en el perfil tigre, se tiene que ir ya. pic.twitter.com/aEamAdP0mn — AD (@aIex_doe) February 20, 2020

El colombiano de 28 años fue quien marcó el 2-1 al minuto 54, para darle la victoria al Alianza sobre los Tigres, en el encuentro de ida.

Estas declaraciones no cayeron bien en la afición y en el entorno de los Tigres ya que aparte de que su nivel futbolístico no es el mejor, ese tipo de acciones dejan mal parada a la institución.

*Con información de Medio Tiempo