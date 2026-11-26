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Un hombre de 55 años falleció en Makati, Filipinas, luego de que su auto perdiera el control y cayera de un edificio.

Un hombre de 55 años perdió la vida luego de que el vehículo que conducía se precipitara desde un edificio en la ciudad de Makati, en Filipinas. El hecho ocurrió alrededor de las 11:40 de la mañana y fue confirmado por el jefe de la policía local, el coronel Pedro Alagano Jr.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el automóvil circulaba por la rampa interna desde el quinto piso hacia el área de estacionamiento del cuarto nivel cuando se produjo el percance.

Captan caída

Al intentar tomar la salida, la parte delantera izquierda del carro chocó contra una de las paredes internas de la estructura, lo que provocó que el piloto perdiera el control. Tras el primer choque, el vehículo golpeó un bolardo, continuó su marcha sin detenerse, derribó un muro perimetral y cayó al vacío desde el cuarto piso.

Cuerpos de socorro y servicios de emergencia de Makati acudieron al lugar para brindar asistencia; sin embargo, al evaluar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Se pronuncian

Por medio de un comunicado enviado al medio local ABS-CBN News, la firma The Ascott Limited Philippines, operadora del complejo Citadines Benavidez Makati, confirmó que el automóvil pertenecía a un residente de la propiedad privada.

"Nuestra prioridad inmediata es apoyar a los afectados", señaló la compañía, agregando que colaboran con las autoridades en las diligencias correspondientes y que mantienen reserva sobre los detalles por respeto a la privacidad de los involucrados.

. , Isang sasakyan ang nahulog sa multi-level parking ng isang hotel sa Jimenez St. Barangay San Lorenzo, Makati City. Ayon sa kagawad ng barangay nasi John Fernandez dead on the spot ang driver na tinatayang nasa 55 taong gulang matapos mag-overshoot sa spiral drive way na tinatayang nasa ikaanim na palapag ng parking area ng nasabing hotel nang ito'y mahulog. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng Makati City Police at ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) sa nasabing insidente. | via AJ Ignacio #RadyoPilipinas #RadyoPubliko #IntegratedStateMedia #ISM — Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) November 26, 2026

Posteriormente, cuadrillas de limpieza retiraron los escombros, las piezas de acero desprendidas de la fachada y el automóvil destruido, una vez finalizadas las labores de recuperación en la escena.

*Con información de ABS-CBN