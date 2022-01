Filtran imágenes y videos de set de grabación de Secret Invasión

En redes sociales se viralizaron las imágenes de las supuestas grabaciones de "Secret Invasion", en donde su puede observar el nuevo aspecto de Nick Fury y la llegada de un nuevo personaje.

La serie Secret Invasion es una de las más esperadas para este 2022, la cual formará parte del catálogo de Disney Plus; pese a que aún no se han dado detalles de la cinta que forma parte de los grandes proyectos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), los seguidores no pueden seguir esperando.

La exitosa serie estará comandada por Samuel L. Jackson como el legendario Nick Fury, pero también se unirán al elenco Olivia Colman y Emilia Clarke; hablando de esta última estrella de la pantalla grande, causó furor durante el fin de semana, luego de que se filtraran fotografías donde ella aparece interpretando a su personaje de Secret Invasion.

Las fotografías

En dichas imágenes, se puede observar a Emilia usando un abrigo gris, pantalón negro y botas militares. Además, sorprende con su cabellera corta, arriba del hombro y con un tono castaño, más oscuro del que está acostumbrado a mostrar.

El material de manera inmediata se viralizó y causó furor en redes sociales, en donde los usuarios manifestaron que esperan con ansias su llegada.

