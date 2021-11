Filtran mensajes comprometedores de Meghan Markle y su secretario de prensa

En medio de una crisis con su padre, filtran mensajes de Meghan Markle con su secretario de prensa.

Los conflictos entre los duques de Sussex y la familia real siguen siendo noticia, y es que cabe resaltar que hace unos años Meghan Markle hizo fuertes comentarios contra los familiares de su esposo.

Según Markle, la familia real atacaba constantemente al príncipe Harry, estas declaraciones fueron hechas por el padre de la exactriz, quien dio varias entrevistas en 2018.

Pero en esta ocasión unos mensajes que sostuvo la duquesa con su secretario de prensa fueron filtrados, estos salen a la luz en plena crisis con su padre; con quien ha estado alejada desde varios años.

Esta fue la conversación

"Hola, Jason. Espero que el reconocimiento vaya bien. Actualmente me encuentro en Toronto y he redactado una carta para que se la envíen a mi padre. Lo comparto contigo de forma confidencial: la carta en sí y su contenido", escribió.

"Mi plan es escribirla a mano y enviarla por FedEx a [redactado], quien la enviará por correo a mi padre. Mi idea es que, a diferencia de un texto o un correo electrónico, no se puede reenviar o cortar y pegar para compartir sólo una pequeña parte... El catalizador para que yo haga esto es ver cuánto dolor le está causando a H. Incluso después de una semana con su padre y de explicarle interminablemente la situación, su familia parece olvidar el contexto, y vuelve a decir: “¿No puede ir a verlo y hacer que esto se detenga?”, continúo.

"Fundamentalmente no lo entienden, así que al menos escribiendo a H [Harry] podrá decir a su familia “ella le escribió una carta y él sigue haciéndolo”. Tomando esta forma de acción protejo a mi marido de esta constante reprimenda, y aunque es poco probable quizás le dé a mi padre un momento de pausa", agregó.

"Obviamente, todo lo que he redactado lo he hecho en el entendimiento de que podría filtrarse, por lo que he sido meticulosa en la elección de las palabras, pero por favor, hágame saber si hay algo que le parezca un inconveniente. Estoy ansioso por conocer sus opiniones", finalizó.

La respuesta del secretario

"Buenos días desde Tonga. Perdona que me despierte ahora con estos mensajes: el reconocimiento va bien, pero el jet lag ha sido profundo", inició respondiendo.

"Mi opinión inicial es que esta es una muy buena idea. El borrador de la carta es muy fuerte, suficiente emoción para ser auténtico, pero todo en la tristeza resignada en lugar de la ira. Además, está centrado en los hechos de manera que no parece un expediente judicial, lo cual no es fácil de hacer", escribió.

"¿Te importa si hablo con Sam esta mañana? Acaba de llegar. Además, hay algunos ajustes en el orden de los acontecimientos tal y como los has expuesto que podrían ser un poco más fuertes, creo que es ligeramente peor de lo que recuerdas. ¿Deberíamos acordar una hora para una llamada y puedo discutirlo contigo? No me llevaría mucho tiempo.", respondió.

"Creo que es muy fuerte. Lo único que creo que es esencial para abordar de alguna manera es el “ataque al corazón”. Esa es su mejor apertura para la crítica y la simpatía. La verdad es que intentaste desesperadamente averiguar sobre el tratamiento médico que decía estar recibiendo y él dejó de comunicarse contigo. Le rogaste que aceptara ayuda para llevarle al hospital, etc., y en lugar de hablar contigo para organizarlo dejó de contestar al teléfono y sólo habló con TMZ", finalizó.

Meghan y su padre no han tenido muy buena relación desde que contrajo matrimonio con el Príncipe Harry, pues desistió ir a la boda real; hecho que desencadenó uno de los primeros problemas entre ambas familias.

Tras lo ocurrido, Markle se sintió conmovida y muy sensible, por lo que no se ha sentido preparada para visitar a su padre, pues quiere que los inconvenientes entre la familia real sigan creciendo, y prefiere resguardar a su esposo.

*Con información de Infobae.