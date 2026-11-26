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El Ministerio de Finanzas Públicas expone los argumentos técnicos que sustentan la decisión del Ejecutivo de vetar el Presupuesto 2027.

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Desajustes en la estimación de los ingresos tributarios, una reducción artificial del déficit fiscal y recortes a las instituciones encargadas de prestar servicios públicos figuran entre las razones por las cuales el Ejecutivo considera necesario vetar el Presupuesto General del Estado para 2027.

El ministro de Finanzas Públicas,Jonathan Menkos, presentó durante la conferencia de prensa La Ronda un análisis entre el proyecto presupuestario elaborado por el Ejecutivo y el decreto aprobado por el Congreso de la República.

Menkos explicó que el Congreso redujo en Q3,708 millones la estimación de ingresos tributarios, sin embargo, advirtió que existe un desajuste entre las modificaciones efectuadas y las exenciones tributarias relacionadas con los combustibles, aprobadas previamente.

El funcionario aseguró que esta situación representa una deficiencia técnica en la estimación de los ingresos que financiarían el presupuesto del próximo ejercicio fiscal.

Reducción artificial

Respecto del déficit fiscal, el titular de Finanzas sostuvo que los diputados consiguieron reducirlo artificialmente mediante recortes a los programas de los ministerios y una disminución en la utilización de recursos de caja para 2027.

"Es la primera vez que encuentro un presupuesto no solo mal hecho en términos técnicos, sino un presupuesto que parece más bien ir en contra de las familias guatemaltecas", expresó Menkos.

El Ejecutivo cuestionó la reducción del déficit fiscal mediante recortes a los programas destinados a la prestación de servicios públicos. (Foto: Wilder López / Soy502)

El funcionario agregó que de los cerca de Q20 mil millones que el Congreso redujo respecto del proyecto presupuestario del Ejecutivo, Q15,632 millones corresponden a recortes en las asignaciones de los ministerios y secretarías de Estado.

Según Menkos, al Ministerio de Educación le fueron reducidos más de Q1,700 millones; al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, más de Q2,132 millones, y al Ministerio de Gobernación, alrededor de Q750 millones.

Entre las instituciones más afectadas figuran el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), cuyo presupuesto fue reducido en un 44.5%, y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con una disminución del 47% respecto a lo propuesto por el Ejecutivo.

En el caso de Salud, el funcionario advirtió que, además de reducir su techo presupuestario, el Congreso le incorporó nuevas obligaciones de gasto que comprometen su capacidad operativa.

Las asignaciones para las secretarías también fueron reducidas en Q859.2 millones, al pasar de aproximadamente Q3 mil millones a Q2,141 millones.

Menkos destacó que las dependencias encargadas de atender a los pueblos indígenas perdieron tres de cada cuatro quetzales contemplados en la propuesta original.

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Aumento a Codedes y Usac

El ministro explicó que, aunque el monto global de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro prácticamente no fue modificado, el Congreso introdujo cambios sustanciales en el destino de los recursos.

Entre estos, figura un incremento superior al 500% en las asignaciones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), así como aumentos para el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).

También se incorporó un aporte extraordinario de Q350 millones para la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), adicional a su asignación constitucional.

Según Menkos, esta redistribución fue financiada mediante la eliminación de los recursos para el Fondo de Primera Vivienda y el aporte estatal a la tarifa social de energía eléctrica, además de reducciones a otras instituciones.

El titular de Finanzas cuestionó la eliminación de los recursos destinados al Fondo Nacional de Becas, al Fondo para la Adquisición de Primera Vivienda y al Fondo de Innovación Tecnológica, este último orientado a facilitar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Finanzas advirtió que el Congreso incrementó en más del 500% las asignaciones presupuestarias para los Consejos Departamentales de Desarrollo. (Foto: Wilder López / Soy502)

También fueron eliminadas las asignaciones para el Fondo de Garantías para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y el Fondo de Garantía para la Movilidad Eléctrica y la Renovación del Transporte.

Menkos señaló que la eliminación del aporte estatal a la tarifa social obligaría al Instituto Nacional de Electrificación (Inde) a financiar el subsidio con recursos propios, lo que limitaría sus inversiones en electrificación.

Asimismo, cuestionó la eliminación de los recursos para el Fondo Nacional de Cambio Climático y el fondo destinado a la protección y recuperación de bosques.

Organizaciones no Gubernamentales

Respecto de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), el funcionario aseguró que fueron incorporadas alrededor de 140 nuevas entidades, mediante asignaciones y reasignaciones que superan los Q662.4 millones y cuya justificación cuestionó.

Menkos identificó 14 modificaciones normativas que, según el análisis del Ejecutivo, debilitan los mecanismos de transparencia y fiscalización del gasto público.

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Entre estas destacó la eliminación de los informes de supervisión de las obras ejecutadas por los Consejos de Desarrollo, los cuales deben ser remitidos a la Contraloría General de Cuentas (CGC), al Congreso y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

También cuestionó la reducción de 30 a 10 días hábiles del plazo para emitir avales sectoriales y las limitaciones para dar seguimiento a los saldos de los Codedes correspondientes al período 2024-2026.

También señaló la eliminación de la obligación de identificar el financiamiento antes de solicitar ampliaciones en los proyectos.

El funcionario también advirtió sobre la incorporación del artículo 116, que permitiría al Ministerio de la Defensa Nacional ejecutar proyectos de construcción de pistas de aterrizaje de hasta Q100 millones, sin procedimientos ordinarios de contratación, licencias, permisos ni avales.

Menkos sostuvo que estas disposiciones, junto con las deficiencias en la estimación de los ingresos, los recortes institucionales y la redistribución del gasto, constituyen los principales argumentos técnicos que sustentan la decisión del Ejecutivo de vetar el Presupuesto 2027.