Descubre la Finca El Olvido en la Sierra de las Minas, un destino ecológico en Usumatlán, Zacapa, ideal para hacer senderismo y descansar en cabañas.
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Si quieres salir de la rutina y despejarte en un lugar en el que puedas respirar aire puro, la Finca El Olvido, en Usumatlán, Zacapa, alberga ecosistemas exóticos, especies de flora y fauna y también incluye al ave símbolo nacional, el Quetzal.
Esta se ubica en la Sierra de las Minas, donde además de rodearte de naturaleza, podrás hacer senderismo, pescar, dar paseos a caballo e incluso practicar actividades más extremas, como hacer rappel y gotcha.
La Finca El Olvido (Hotel de Montaña El Olvido) se ubica en el oriente del país, tomando la carretera al Atlántico (CA-9 Norte) hasta el kilómetro 112.5 para tomar el desvío rumbo a la Sierra de las Minas.
¿Cómo llegar a la Finca El Olvido?
El recorrido desde la capital toma alrededor de 4 horas y 12 minutos en vehículo particular, dependiendo del tráfico.
- Toma la Calzada La Paz o el Bulevar Liberación para incorporarte a la carretera al Atlántico (CA-9) en dirección a El Progreso y Zacapa.
- Continúa recto por la CA-9 hasta llegar al municipio de Usumatlán (aproximadamente en el kilómetro 112.5). Busca el ingreso hacia la aldea El Paraíso.
- Toma el camino rural de ascenso hacia la Sierra de las Minas siguiendo la señalización local hacia Finca El Olvido / Hotel de Montaña El Olvido.
Qué hay en Finca El Olvido
Según María José Zamora, propietaria del lugar, también cuentan con cabañas con baño privado, agua caliente e increíbles vistas.
Asimismo, hay una piscina natural a la que puedes asistir. También puedes asistir con tu bicicleta de montaña o motocicleta.
"Tenemos un biotopo en donde se conserva nuestra ave nacional, el Quetzal. También puedes traer tu bicicleta de montaña o motocicleta", mencionó.
¿Hay restaurante?
Sí, la finca cuenta con un restaurante con diversidad de platillos. También disponen de servicio de cafetería, bar y áreas con churrasqueras.
"Tenemos un restaurante con comida internacional, desayunos, refacciones y cenas. El caldo de gallina es lo más típico", menciona Zamora.
Comentó que producen sus propias gallinas, pescado, hortalizas, el pollo, huevos, la leche; todo lo que usan es de la finca.
Cuenta con hospedaje
Si deseas alargar tu estadía, el lugar cuenta con cabañas de madera equipadas y áreas para acampar en medio de la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas.
La propietaria refiere que quien desee puede llevar sus carpas y si no tienen, ellos las alquilan.
Tarifas de referencia y servicios
- Las tarifas en plataformas en línea rondan entre Q420 y Q535 por noche para 2 adultos.
- El hotel de 3 estrellas incluye desayuno gratuito, estacionamiento, Wi-Fi, restaurante en el lugar, piscina natural y acepta mascotas (pet-friendly).
- Debido a su ubicación en la montaña, se recomienda subir en vehículo de doble tracción (4x4).