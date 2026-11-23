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Descubre la Finca El Olvido en la Sierra de las Minas, un destino ecológico en Usumatlán, Zacapa, ideal para hacer senderismo y descansar en cabañas.

Si quieres salir de la rutina y despejarte en un lugar en el que puedas respirar aire puro, la Finca El Olvido, en Usumatlán, Zacapa, alberga ecosistemas exóticos, especies de flora y fauna y también incluye al ave símbolo nacional, el Quetzal.

Esta se ubica en la Sierra de las Minas, donde además de rodearte de naturaleza, podrás hacer senderismo, pescar, dar paseos a caballo e incluso practicar actividades más extremas, como hacer rappel y gotcha.

La Finca El Olvido (Hotel de Montaña El Olvido) se ubica en el oriente del país, tomando la carretera al Atlántico (CA-9 Norte) hasta el kilómetro 112.5 para tomar el desvío rumbo a la Sierra de las Minas.

El sitio es ideal para un fin de semana despejado de la ciudad. (Foto: Juan Carlos Aquino)

¿Cómo llegar a la Finca El Olvido?

El recorrido desde la capital toma alrededor de 4 horas y 12 minutos en vehículo particular, dependiendo del tráfico.

Toma la Calzada La Paz o el Bulevar Liberación para incorporarte a la carretera al Atlántico (CA-9) en dirección a El Progreso y Zacapa. Continúa recto por la CA-9 hasta llegar al municipio de Usumatlán (aproximadamente en el kilómetro 112.5). Busca el ingreso hacia la aldea El Paraíso. Toma el camino rural de ascenso hacia la Sierra de las Minas siguiendo la señalización local hacia Finca El Olvido / Hotel de Montaña El Olvido.

En la Finca El Olvido también se puede acampar. (Foto: Juan Carlos Aquino)

Qué hay en Finca El Olvido

Según María José Zamora, propietaria del lugar, también cuentan con cabañas con baño privado, agua caliente e increíbles vistas.

Asimismo, hay una piscina natural a la que puedes asistir. También puedes asistir con tu bicicleta de montaña o motocicleta.

"Tenemos un biotopo en donde se conserva nuestra ave nacional, el Quetzal. También puedes traer tu bicicleta de montaña o motocicleta", mencionó.

¿Hay restaurante?

Sí, la finca cuenta con un restaurante con diversidad de platillos. También disponen de servicio de cafetería, bar y áreas con churrasqueras.

"Tenemos un restaurante con comida internacional, desayunos, refacciones y cenas. El caldo de gallina es lo más típico", menciona Zamora.

Comentó que producen sus propias gallinas, pescado, hortalizas, el pollo, huevos, la leche; todo lo que usan es de la finca.

La finca se mantiene de la ganadería. (Foto: Juan Carlos Aquino)

Cuenta con hospedaje

Si deseas alargar tu estadía, el lugar cuenta con cabañas de madera equipadas y áreas para acampar en medio de la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas.

La propietaria refiere que quien desee puede llevar sus carpas y si no tienen, ellos las alquilan.

El lugar también cuenta con cabañas para quedarse a dormir. (Foto: Juan Carlos Aquino)

Tarifas de referencia y servicios

Las tarifas en plataformas en línea rondan entre Q420 y Q535 por noche para 2 adultos.

El hotel de 3 estrellas incluye desayuno gratuito, estacionamiento, Wi-Fi, restaurante en el lugar, piscina natural y acepta mascotas (pet-friendly).

Debido a su ubicación en la montaña, se recomienda subir en vehículo de doble tracción (4x4).

La finca cuenta con un mirador en donde se puede observar el valle del Motagua. (Foto: Juan Carlos Aquino)

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