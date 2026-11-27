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Dos hombres y una mujer resultaron capturados tras ser señalados de pertenecer a una banda criminal que engañaba a sus víctimas, las secuestraba y les robaba sus pertenencias y vehículos.

Durante una serie de allanamientos realizados este jueves 26 de noviembre, fuerzas de seguridad capturaron a Alejandro Sebastián Nimatuj Paz, de 30 años; César Manuel Castillo Azurdia, de 28 y Dulce Magaly Morales Zepeda, quienes son presuntos integrantes de la banda "La Mónica".

Según la información proporcionada, esta banda se encargaba de engañar a propietarios de vehículos de alta gama para despojarlos de sus automotores y secuestrarlos.

Modus operandi

Los ahora capturados, contrataban a personas que publicaban vehículos en venta en redes sociales, por lo que una mujer fingía estar interesada en comprar el automotor y citaba al propietario en un centro comercial.

Los presuntos responsables fueron capturados durante una serie de allanamientos en Villa Nueva y la Ciudad de Guatemala. (Foto: PNC)

Al encuentro llegaba acompañada de dos hombres que simulaban ser su pareja y un mecánico, y con el pretexto de probar el funcionamiento del vehículo, los sujetos amenazaban a la víctima con armas de fuego, la privaban de su libertad y se apoderaban del automotor y sus pertenencias.

Tras cometer el crimen, los responsables la abandonaban a la víctima en otro sector para evitar ser detectados por las autoridades.

Durante los allanamientos fueron incautadas dos pistolas, un cargador para municiones y tres celulares.

Los investigadores continúan las pesquisas para establecer si los detenidos están relacionados con otros hechos e identificar a más integrantes de la estructura.