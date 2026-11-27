Tres presuntos integrantes de la banda "La Mónica" fueron capturados luego de ser señalados de estafar a sus víctimas y secuestrarlas.
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Alejandro Sebastián Nimatuj Paz, de 30 años; César Manuel Castillo Azurdia, de 28; y Dulce Magaly Morales Zepeda fueron capturados durante una serie de allanamientos en Villa Nueva y la Ciudad de Guatemala, señalados de engañar a propietarios de vehículos de alta gama para despojarlos de sus automotores y secuestrarlos.
Dulce Morales es señalada como presunta líder de la banda y tenía tres órdenes de captura, los otros dos detenidos también eran requeridos por los delitos de robo agravado y plagio o secuestro, según la investigación de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).
Durante los allanamientos fueron incautadas dos pistolas, un cargador para municiones y tres celulares.
Los investigadores continúan las pesquisas para establecer si los detenidos están relacionados con otros hechos e identificar a más integrantes de la estructura.