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Una fiscal del Ministerio Público (MP) resultó herida tras haber sido atacada a disparos esta mañana en el Anillo Periférico.

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El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado este martes 17 de noviembre informando que una de sus fiscales fue atacada a disparos con arma de fuego mientras se conducía a bordo de un vehículo en la ciudad capital.

El MP confirmó a Soy502 que se trata del hecho armado ocurrido esta mañana en el Anillo Periférico, en donde la víctima fue trasladada a la emergencia de un centro asistencial por parte de Bomberos Voluntarios.

De manera preliminar, se dio a conocer que hombres que se desplazaban en motocicleta interceptaron el vehículo en el que se conducía la fiscal y le dispararon, dejándola herida.

La fiscal herida fue trasladada a un centro asistencial, en donde se encuentra estable. (Foto: CVB)

Delitos electorales

De acuerdo con el MP no se brindó el nombre de la fiscal "por seguridad e integridad de la persona", pero labora en contra de los delitos electorales.

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"Este hecho es grave y constituye una agresión no solo contra una operadora de justicia que garantiza la persecución penal en materia de delitos electorales, sino en contra de todo el sector justicia", se lee en el comunicado.

Hasta el momento las autoridades continúan con la investigación correspondiente para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables.