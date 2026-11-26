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Municipal vence a Aurora con un doblete de José Carlos Martínez y mantiene viva la esperanza de clasificar directo a semifinales del Apertura 2026. ¡Revive los goles aquí!

Municipal triunfó 3-2 en el juego pendiente por la fecha 19 ante Aurora, con lo que todavía llegará a la última fecha del Apertura 2026 con la misión de buscar uno de los dos primeros puestos que dan acceso directo a las semifinales, mientras que los militares se despiden de una vez de cualquier posibilidad de clasificar a la fase final por el título.

Ambos estaban obligados a ganar para alimentar sus aspiraciones, pero fueron los escarlatas quienes llevaron la voz cantante. Rudy Barrientos, quien entró de titular por la lesión en el calentamiento de Cristian Hernández, conectó de cabeza en la primera gran ocasión, pero apareció Liborio Sánchez para salvar al minuto 4.

⚽ ¡Gol de Municipal! José "El Flaco" Martínez aprovechó un rechace de Liborio Sánchez tras un disparo previo y mandó el balón al fondo de la portería #LNFGenFOX https://t.co/Mx1l6HTPRC — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 26, 2026

Del otro lado respondió Héctor Morales, en el 22, también por la vía aérea, aunque el balón se fue por un costado.

La inauguración del marcador llegó al 26, por intermedio de José Carlos Martínez. El "Flaco" aprovechó al definir con la derecha un rebote cedido por Liborio ante un potente disparo de Jónathan Franco.

Elvi Ellington estuvo cerca de ampliar la ventaja, pero el guardameta mexicano lo impidió con los puños (29).

¡Se empata el encuentro en El Trébol! Aurora responde, consigue el gol de la igualdad frente a Municipal y deja el partido abierto #LNFGenFOX https://t.co/RwQpgC5l17 — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 26, 2026

Antes del descanso, volvió a aparecer Morales, el goleador del certamen, esta vez para ser el causante de un autogol de Aubrey David (39).

Ya en la etapa de complemento, Martínez selló su doblete, esta vez al concretar de cabeza un centro de John Méndez desde la derecha (56).

⚽ ¡Doblete de "El Flaco"! José Martínez vuelve a aparecer para poner en ventaja a Municipal ante Aurora #LNFGenFOX https://t.co/g8ucmLpvso — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 26, 2026

El tercer tanto edil lo firmó Barrientos, al 62, luego de que Carlos Flores rechazara un intento previo de Franco; aunque Diego Ruiz le puso emoción al encuentro con un derechazo que infló las esperanzas aurinegras en el 73.

Calculadora roja

Para ser líderes los rojos necesitan vencer fuera de casa a Suchi, en al última fecha, que el actual puntero Antigua pierda en casa contra Mixco (no por goleada) y que Xelajú empate o pierda en su visita a los cremas.

También podrían ser segundos con un empate ante los venados, siempre y cuando Xela pierda con Comunicaciones y que los coloniales le ganen o empaten con los mixqueños.

¡Golazo de Rudy Barrientos! El mediocampista sacó un gran disparo desde el borde del área para marcar el 3-1 de Municipal #LNFGenFOX https://t.co/f3dZlbzJOg — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 26, 2026

Alineaciones

Municipal: Braulio Linares, Jose Morales, José mena, Aubrey David, Carlos Aguilar, Jónathan Franco, Yúnior Pérez, John Méndez, Rudy Barrientos (J. Bantes, 72), Elvi Ellington (R. Muñoz, 46) y José Martínez (É. Japa, 83). DT: Mario Acevedo

¡Se acerca Aurora en el marcador! Cae el gol aurinegro para poner el 3-2 frente a Municipal #LNFGenFOX https://t.co/Xb6FQe0bNx — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 26, 2026

Aurora: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Carlos Flores, Marcos Acosta, Klisman García (L. Cardona, 90+2), Daniel Baján, José Grajeda (P. Mingorance, 63), Roger Hernández (D. Ruiz, 63), Eddie Ibargüen (H. Del Cid, 71), Víctor Urías (J. Vivas, 63) y Héctor Morales. DT: Saúl Phillip