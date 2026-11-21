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Hansi Flick considera gestionar los minutos de sus jugadores ante el exigente calendario que afrontará el Barcelona en las próximas semanas, previo al duelo de este domingo ante el Villarreal por La Liga.

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El técnico alemán reconoció que el equipo tendrá una agenda cargada, con nueve partidos en 27 días, por lo que será importante dosificar esfuerzos y mantener a la plantilla en buenas condiciones para competir en todas las competiciones.

"Nuestro objetivo es ganar todas las competiciones. Tenemos una buena plantilla y debemos gestionar los minutos. Todos los jugadores están preparados y en los próximos días recuperaremos a más efectivos", afirmó Flick en la conferencia de prensa previa al encuentro.

"Trabajamos duro cada día y damos el 100% por este Club. Nuestro objetivo es ganar todas las competiciones" - Hansi Flick https://t.co/tg7ArgYbAp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2026

El entrenador también confirmó que Frenkie de Jong está disponible, pese a las molestias que presentó durante su participación con la selección de Países Bajos. "Estoy muy contento con Frenkie. Notó una pequeña molestia con la selección, pero está disponible y eso es lo más importante", explicó.

Además, Jules Koundé y Dani Olmo están listos para regresar, mientras que Andreas Christensen será baja aproximadamente durante dos partidos.

Hansi Flick: "Estamos en un buen momento y estamos haciendo un gran trabajo" https://t.co/xyhmbDWNYj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2026

Sobre Pau Cubarsí, Flick indicó que deberán evaluar su condición, ya que arrastra molestias y necesita descanso.

Flick también reconoció que el Barsa todavía tiene margen de mejora, tanto en el funcionamiento colectivo como en el rendimiento individual de sus futbolistas.

"Es un privilegio jugar la Champions y luchar por la Liga. Es nuestro trabajo y queremos seguir trabajando para dar lo mejor a esta afición", concluyó.

*Con información de agencias