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El centrocampista del Barcelona, Frenkie de Jong, aseguró que su equipo tiene "talento" suficiente para seguir con la buena racha en la Liga de Campeones el miércoles ante el Sabah, incluso sin el lesionado Lamine Yamal.

El joven extremo azulgrana no viajó a Azerbaiyán por unas molestias en un tobillo.

El Barsa ha acusado en varias ocasiones la falta de Yamal, pero De Jong aseguró que el equipo azulgrana tiene suficiente calidad para ganar al Sabah sin el campeón del mundo español.

"Cuando falta un jugador como Lamine, siempre se nota. Es un jugador con un talento extraordinario, él solo genera peligro", dijo De Jong a los periodistas este martes en la rueda de prensa previa al encuentro.

"En una jugada sin peligro él puede crearlo. Se va a notar (que no está), pero tenemos una plantilla llena de talento y de muy buenos jugadores, así que debemos ser capaces de ganar sin él", añadió.

️ Frenkie de Jong, sobre ganar la Champions: "Los últimos años hemos competido bien. Cada temporada tenemos que luchar por levantar el título, somos el Barça. Este año tenemos un punto más de experiencia" https://t.co/peoFwiVdCB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 24, 2026

El técnico del Barsa, Hansi Flick, coincidió con el centrocampista neerlandés, pero pidió concentración a su equipo para el duelo contra el Sabah.

"También hemos jugado en el pasado sin Lamine, así que sabemos qué hacer", señaló el entrenador.

"Para nosotros es un jugador muy importante; ayer por la mañana vimos como estaba y decidimos que era mejor que se quedase en casa", añadió el técnico germano del Barsa.

"Ojalá todo vaya bien y esté disponible para el fin de semana", deseó Flick.

El entrenador azulgrana afirmó que todavía no ha decidido quién ocupará el lugar de Yamal, con Raphinha y Karim Adeyemi como las opciones más probables.

El técnico azulgrana destacó que el Sabah, que disputa por primera vez en su historia la Liga de Campeones, saldrá dispuesto a dar la sorpresa contra los cinco veces campeones del torneo continental.

"Es la primera vez en la historia del Sabah que juegan la Liga de Campeones", recordó el alemán.

"Les encanta jugar la Liga de Campeones contra el Barsa y el Manchester United. Sus jugadores están motivados al cien por cien", advirtió Flick, que pidió "la misma actitud y mentalidad" a sus jugadores.

El Sabah derrotó al Slavia de Praga en octubre en la que fue su primera y única victoria en la Liga de Campeones, mientras que perdió contra el Manchester United, el Borussia Dortmund y el Viking.

*Con información de AFP