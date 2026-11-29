-

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, se mostró satisfecho por la goleada 5-1 sobre el Deportivo La Coruña, pero advirtió que el próximo compromiso frente al Atlético de Madrid será un desafío completamente distinto, en un duelo que puede ser determinante en la lucha por el liderato de La Liga.

OTRAS NOTICIAS: El Arsenal salva un empate ante el Manchester City y consolida su liderato

"Será totalmente diferente", anticipó el alemán, quien elogió al entrenador rojiblanco, Diego Simeone, y al equipo madrileño, al que enfrentará el próximo miércoles en el Camp Nou.

"El Cholo es un entrenador fantástico y tiene un gran equipo. No siempre es fácil con él, pero respeto mucho su trabajo y estoy contento de enfrentarnos", comentó Flick tras el triunfo en Riazor.

DEP 1-5 FCB (FT) - Hansi Flick suma 72 victorias en sus 90 primeros partidos en La Liga, más que cualquier otro entrenador en TODA la historia del campeonato español. Entrenadores que ganaron más veces en sus primeros 90 partidos en La Liga: 72 - Hansi Flick (Barcelona) 70 - Pep Guardiola (Barcelona) 70 - José Mourinho (Real Madrid) 67 - Carlo Ancelotti (Real Madrid) 66 - Zinedine Zidane (Real Madrid) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 29, 2026

El timonel azulgrana también se mostró preocupado por la lesión de Frenkie de Jong, quien abandonó el partido al minuto 65 con molestias en la pierna izquierda. El alemán sospecha que el mediocampista sufrió una lesión en el gemelo, aunque esperará los exámenes para conocer su gravedad.

"Creo que está lesionado. Frenkie estaba en un buen momento y sí parece que hay lesión en el gemelo. Tenemos que ver la importancia de la lesión", explicó.

Flick mira a Raphinha como un padre orgulloso que mira a su hijo ❤️ https://t.co/vnAQNwLsmQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2026

Flick también destacó el momento de Raphinha, autor de un triplete, y resaltó la ambición del brasileño frente a la portería.

"Tiene hambre de marcar, siempre aparece en la zona peligrosa", señaló.

Sobre el desarrollo del partido, reconoció que al Barsa le costó después de abrir el marcador, pero destacó la recuperación del control y la mejoría tras el segundo gol.

*Con información de agencias