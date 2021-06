Se forma tormenta tropical Blanca en el océano Pacífico

La Conred y el Insivumeh mantienen monitoreo a la tormenta, la cual de momento no representa peligro para Guatemala.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó que este martes se formó la tormenta tropical Blanca en el Océano Pacífico.

La tormenta tropical Blanca permanece frente a las costas de Baja California, en México, a 915 kilómetros de la playa.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Desastres (Conred) este fenómeno natural no representa peligro para Guatemala.

Tropical Storm #Blanca's maximum sustained winds have decreased to 50 mph. Additional weakening is expected during the next few days, and Blanca is forecast to become a remnant low by Saturday.https://t.co/veMVd8PAxG pic.twitter.com/IB9tR42N6t — NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) June 1, 2021

Sin embargo, la Conred y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) aseguraron que mantienen un monitoreo de la tormenta, por cualquier cambio en su trayectoria.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos asegura que Blanca se está debilitando y espera que desaparezca durante el fin de semana.