Se forma tormenta tropical Bonnie en el Atlántico y podría provocar lluvias

La segunda tormenta tropical en el océano Atlántico se formó esta mañana.

Bonnie es el nombre que lleva la segunda tormenta tropical que se forma durante la temporada de huracanes en el océano Atlántico.

Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que la tormenta toque tierra esta noche en el Norte de Costa Rica y Sur de Nicaragua, para luego pasar hacia el océano Pacífico.

En su trayecto podría pasar cerca de Guatemala lo que ocasionaría lluvias a partir del sábado por la tarde, según lo pronosticó el Insivumeh.

Here are the 11 am EDT Key Messages on Tropical Storm #Bonnie. The storm is expected to make landfall tonight over northern Costa Rica and southern Nicaragua. For more details, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/rVvaXHwXVM — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 1, 2022

El Insivumeh aseguró que debido a su trayectoria la tormenta tropical no representa riesgo para Guatemala, pero continuarán con el monitoreo de Bonnie.